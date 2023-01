Helsinki

Viron pääministeri Kaja Kallas kertoi suuresta aseapupaketista. Viro on antanut kaikkein eniten sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle bruttokansantuotteeseensa nähden. Kuva: TOMS KALNINS

Viro on päättänyt tähän asti suurimman aseapupakettinsa lähettämisestä Ukrainalle, kertoi Viron pääministeri Kaja Kallas Twitterissä.

Pakettiin kuuluu Kallaksen mukaan Ukrainan pyytämiä haupitseja eli kenttätykkejä, kranaatinheittimiä sekä ampumatarvikkeita 113 miljoonan euron edestä.

Viron sotilasapu Ukrainaan muodostaa nyt yli prosentin Viron bruttokansantuotteesta, Kallas kertoi.

Kallas vetosi Ukrainaa tukeviin maihin, jotta nekin lisäisivät ja nopeuttaisivat sotilasavun toimittamista Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Kallasta Twitterissä avusta ja sanoi arvostavansa sitä.

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economy -instituutin raportin mukaan Viro on antanut kaikkein eniten sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle bruttokansantuotteeseensa nähden.