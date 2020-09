Ihmiset osallistuivat keskiaikapäiville Tallinnassa elokuun 16. päivä. Viro kiristää alkoholin myyntiä koskevia rajoituksia ensi viikolla. Kuva: VALDA KALNINA

Viro on kieltää alkoholin myynnin yöaikaan koronavirustartuntojen lisääntymisen takia. Maan hallitus kertoo asiasta tiedotteessaan.

Hallitus päätti asiasta torstaina. Kielto astuu voimaan viikon päästä perjantain ja lauantain välisenä yönä keskiyöllä. Sen jälkeen alkoholin myynti on kiellettyä puolenyön ja aamukymmenen välillä.

Kielto koskee koko maata, ja se on voimassa kaikissa alkoholia myyvissä paikoissa, kuten baareissa, yökerhoissa, ravintoloissa, teattereissa ja hotelleissa.

Kielto on voimassa ainakin lokakuun 24. päivään. Hallitus päättää viikko ennen päättymisen ajankohtaa, onko kieltoa tarpeen jatkaa.

Kiellon astuessa voimaan päättyvät poliisin ja rajavartiolaitoksen asettamat alueelliset alkoholin myyntikiellot.

Tartuntojen määrä kasvussa

Pääministeri Jüri Ratas kertoi torstaina The Baltic Timesin mukaan, että koronavirustartuntojen määrä on voimakkaasti kasvanut Virossa, ja siksi maanlaajuinen kielto on välttämätön ja perusteltu.

– Kuten olemme nähneet, koronavirus leviää erityisen hyvin juhlissa. Valitettavasti alkoholin kulutus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen tavalla, joka edistää viruksen leviämistä. Tässä suhteessa kehotan ihmisiä olemaan antamatta uusia mahdollisuuksia viruksen leviämiselle riskialttiilla käytöksellä, niin julkisissa kuin yksityisissä juhlissa.

The Baltic Timesin mukaan tartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi Tarton ja Itä-Virumaan baareissa alkunsa saaneiden tartuntaryppäiden takia.

Viron terveysviraston mukaan tartuntojen määrä uusien tapausten ilmaantuvuus Virossa oli 25,36 tapausta 100 000 asukasta kohti viimeisten kahden viikon aikana. Elokuun alussa vastaava luku oli 4,4 ja elokuun puolivälissä 8,4.

Suomessa uusien tapausten ilmaantuvuus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan 10,1 tuoreimman kahden viikon seurantajakson aikana.

Virossa on maan terveysviraston mukaan vahvistettu 2 778 tartuntaa ja 64 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.