Poliisi aikoo valvoa juhlimista. Kuva: Heikki Uusitalo/arkisto

Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että se valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta koulujen päättymisen aikaan 4.–6. kesäkuuta.

Valvonnassa poliisi aikoo puuttua erityisesti häiriökäyttäytymiseen ja julkijuopotteluun.

Viranomaiset muistuttavat, että alkoholi- ja tupakkatuotteet ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Poliisi puuttuu siihen, jos alaikäiset pitävät alkoholia hallussaan tai käyttävät sitä. Valvonnassa on myös päihteiden välittäminen alaikäisille sekä nuorison häiriökäyttäytyminen, ilkivalta ja roskaaminen.

Onnistuneen juhlaillan edellytyksenä ylikomisario Jyrki Kivirinta pitää sitä, että juhlinta tapahtuu selvin päin ja lähimpien kavereiden kanssa.

Poliisi ei suosittele juhlapäivänä kokoontumaan isoissa joukoissa siitä huolimatta, että epidemian esiintyvyys on perustasolla. Edelleen on syytä olla varovainen ja noudattaa viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Vastuu tässä asiassa on jokaisella itsellä, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Oulun poliisi korostaa, että vastuu lapsista, nuorista ja heidän tekemisistään on vanhemmilla. Virkavaltaa kehottaa vanhempia sopimaan lasten kanssa turvalliset pelisäännöt juhlimiseen. Vanhempien on syytä tietää, minne ja kenen kanssalapset menevät, ja milloin he tulevat kotiin. Vanhempien on syytä olla myös itse tavoitettavissa.

Poliisi toivoo, että vanhemmat vastaavat myös tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun. Puhelu voi olla poliisilta tai päivystävältä nuorisotyöntekijältä.

Oulun poliisilaitos haluaa omalta osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että lapset ja nuoret voivat turvallisesti ja ilman pelkoa viettää koulujen päättäjäisiä ja juhlia kesäloman alkamista.

Poliisin lisäksi monilla alueilla liikkuu muun muassa nuorisotyöntekijöitä.

- Välittävien aikuisten ja auttavien tahojen jalkautumisella halutaan vaikuttaa ja puuttua järjestyshäiriöihin jo ennalta. Poliisi, kaupunki ja useat muut yhteistyökumppanit ovat näkyvästi mukana jalkautuen nuorison pariin, Kivirinta sanoo tiedotteessa.