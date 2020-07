Keskittyminen keskustalle mieluisan hallitusohjelman toteuttamiseen ei ole auttanut puoluetta nousemaan kannatuksen alhosta. On ympäripyöreää selittää, että viesti ei ole ollut riittävän kirkas. Ehkä keskustaa aiemmin kannattaneiden korvat eivät halua kuulla viestiä, sillä pettymys on saanut päät kääntymään johonkin toiseen suuntaan. Uskottavuus on kärsinyt kolauksen.