Näyttelijä Tommi Saha on näyttämöllä yhtä aikaa valloittava ja törkyinen, viehkeä ja ronski drag queen Divine. Sahan hahmo on sinut itsensä kanssa. Pop up -näyttämö Klonkan Oulussa korkannut Saha laulaa drag-hahmossa karhealla äänellä ja potkii 50 numeron korkkareillaan ilmaa voguing-tyyliin.

Tämä provokatiivinen toiminta on vapauttavaa ja hauskaa. Mutta onko Oulussa hyväksyttävää olla erilainen?

– Itselläni ei ole ikävää kokemusta erilaisuudesta, vaikka olen koko ikäni operoinut niin sanotusti undergroundissa ja marginaalissa ja tehnyt vaikka mitä, Saha sanoo.

– Yhden käden sormilla on laskettavissa semmoiset kerrat, kun minulle on tultu aggressiiviseen tai mitätöivään sävyyn jossain baarissa puhumaan.