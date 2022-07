Torniossa etsitään 82-vuotiasta Eero Ahoa, tiedottaa Lapin poliisilaitos. Viimeinen havainto miehestä on Tornion terveyskeskuksesta torstaina puolenpäivän aikaan.

Aho on liikkeellä todennäköisesti jalan. Hänellä on yllään musta takki, harmaat housut ja selässä vihertävä reppu. Hänellä on mahdollisesti myös pyöräilykypärä.

Lapin poliisi on julkaissut kuvan kadonneesta.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.