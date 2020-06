Xinfadin torilla käyneet tai sen lähistöllä asuvat pekingiläiset jonottavat koronavirustestiin Pekingissä. Kiinan pääkaupungissa on viiden viime päivän aikana raportoitu toista sataa uutta tartuntaa. Kuva: STRINGER

Koronavirustilanne Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on erittäin vakava, kertoo paikallinen viranomainen uutistoimisto AFP:n mukaan. Kaupungissa on viiden viime päivän aikana raportoitu toista sataa uutta tartuntaa.

Aiemmin tiistaina kerrottiin, että Pekingissä on löydetty 27 uutta kotoperäistä koronavirustartuntaa. Yhteensä kaupungissa on viiden viime päivän aikana löydetty jo 106 uutta tartuntaa.

Vielä sunnuntaina kaikki löydetyt tartunnat olivat Kiinan viranomaisten mukaan kytköksissä pekingiläiseen Xinfadin liha- ja vihannestoriin. Sen jälkeen kaupungissa on suljettu ainakin kaksi muutakin toria.

Kaupungin tiedottaja Xu Hejian sanoi lehdistötilaisuudessa, että tärkeintä on ehkäistä ja kontrolloida uusia tartuntoja. Kaupunki on turvautunut ainakin massatestauksiin ja eristystoimiin.

– Kaupungin täytyy käyttää kaikkein määrätietoisimpia, ratkaisevimpia ja ankarimpia toimia, Xu sanoi.

Lisäksi Pekingin naapurimaakunnassa Hebeissä on todettu neljä tartuntaa ja Sichuanissa maan lounaisosassa yksi, viranomaiset kertoivat tiistaina.

Lähes 30 asuinaluetta eristetty

Maanantaina kerrottiin, että tartuntalähteiksi epäillyt torit ja niiden lähikoulut on suljettu. Yhteensä lähes 30 asuinaluetta on nyt eristetty. Rajoitukset vaikuttavat tuhansiin ihmisiin. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on viranomaisten mukaan testattu.

Pelkästään Xinfadin torilla on toukokuun lopun jälkeen käynyt ainakin 200 000 ihmistä. Pekingissä asuu yli 20 miljoonaa ihmistä.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n edustajan mukaan tilanne on huolestuttava.

– Tällainen rypäs on huolestuttava. Se pitää tutkia ja rajata, ja juuri niin Kiinan viranomaiset toimivat, sanoi järjestön edustaja Mike Ryan.

Kiina turvautui ankariin rajoituksiin

Kiinassa raportoitiin tiistaina myös kahdeksan ulkomailta peräisin olevaa tartuntaa.

Uusi koronavirus lähti leviämään alun perin Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla. Vaikka epidemia alkoi Kiinassa, maa sai viruksen leviämisen kuriin ankarilla rajoitustoimilla, ja parin viime kuukauden aikana Kiinassa on todettu vain pieniä määriä uusia tartuntoja. Suurin osa niistä on tullut maahan ulkomailta palaavien kiinalaisten mukana.

Kiinassa on raportoitu yhteensä runsaat 4 600 koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja hieman alle 85 000 tartuntaa. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut kolme ihmistä miljoona asukasta kohti, kun esimerkiksi Suomessa vastaava luku oli maanantaina 59.

Kiinan ilmoittamia lukuja pidetäänkin yleisesti aivan liian alhaisina.