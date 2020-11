Moni ei ymmärrä sitä, kuinka vaikeita asioita velkaantumisen taustalla on, Pekka Parkkonen sanoo. Katri Parkkonen on samaa mieltä. Molemmilla velkaantumiseen on vaikuttanut alkoholinkäyttö, jonka juuret taas ovat vaikeissa lapsuudenkokemuksissa.

Kuva: Jarmo Kontiainen