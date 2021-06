Oulu

Nuutti Saxholm perustaa ystävänsä kanssa vintage-vaatteita myyvän yrityksen. Kuva: Pekka Kallasaari

– Kovvaa vauhtia ollaan pistämässä putiikkia pystyyn, oululainen Nuutti Saxholm kertoo.

Hän on ystävänsä Henrik Säkkisen kanssa aloittelemassa yritystä, joka myy vintage-vaatteita sosiaalisessa mediassa.

– Istuskeltiin Henrikin kodin yläkerrassa ja funtsittiin, että tällaiselle bisnekselle olisi vielä hyvin jalansijaa. Henrik oli heti, että ”joo, aletaan hommiin”.

Spontaani kaksikko lähetti jo seuraavana päivänä hakemuksen Kesäyrittäjä-ohjelmaan ja tuli valituksi. Vielä toistaiseksi 18-vuotiaat Saxholm ja Säkkinen ovat muissa hommissa, mutta yritystoiminta on tarkoitus käynnistää kesä–heinäkuun vaihteessa.

– Meillä on perinteinen jenkkiläinen autotalliyritys. Kerrytämme varastoa netin kautta. Vielä ei olla lähetty vinteille tonkimaan, mutta semmoinenkin reissu on varmasti tehtävä. Myös kirpputoreilta voi tehdä löytöjä.

Alun perin idea vintage-vaatteiden myymisestä lähti siitä, että kaksikko oli huomannut nuorten käyttävän nykypäivänä paljon vin­tagea.

– Se on ollut jo pari kesää trendinä. Monet haluavat vähentää pikamuoti-ilmiötä. Vintage-vaatteet ovat hyvännäköisiä ja niillä on käyttöikää.

Saxholm kertoo, että skeptisimmät kaverit ovat sanoneet, että ”antaa palaa vain”, mutta moni on ollut myös ”aivan liekeissä” ja ilmoittautunut jo etukäteen asiakkaaksi.

– Vielä ei ole kuulunut yhtään poikkipuolista sanaa. Kai meidätkin joku vielä latistaa, mutta siitä ei sitten välitetä.

Unelmien kesätyö

Myös haukiputaalainen Oiva Latvalehto pääsee tänä kesänä tekemään unelmiensa kesätyötä.

– No, melkein näin voisi sanoa. Olen viimeisen kuukauden ajan ollut malttamattomana sen suhteen, milloin pääsen kunnolla tekemään.

Latvalehdon täytyy vielä tovi odottaa, että tarvittava byrokratia on saatu hoidettua. Sitten hän aloittaa yrityksen, joka keskittyy sukututkimusten tekemiseen.

Oiva Latvalehtoa on jo pidempään kiinnostanut sukututkimus. Kuva: Jarmo Kontiainen/Arkisto

Idea yrityksen perustamisesta tuli hänen kaveriltaan, joka kertoi Kesäyrittäjä-ohjelmasta ja kehotti Latvalehtoa hakemaan mukaan.

– Teen ihmisille tilaustyönä sukututkimusta ja muutakin paikalliseen historiaan liittyvää selvitystyötä. Asun Haukiputaan Halosenniemessä, ja tarkoituksenani on tehdä myös kylähistoriikki.

On jokseenkin harvinaista, että 17-vuotias on palavasti innostunut sukututkimusten tekemisestä. Latvalehto arvelee, että juuri sen vuoksi ihmiset voivat kiinnostuakin hänen yrityksestään.

– Minulla on menossa varmaan kolmas vuosi sukututkimusta. Olen tehnyt sitä suhteellisen laajasti ja aktiivisesti, mutta tähän saakka periaatteessa vain omasta suvustani.

Latvalehto sanoo, että hänen on ollut helppo aloittaa oman suvun tutkiminen, koska hänen isovanhempansa asuvat lähellä.

Netin kautta pääsee kuitenkin käsiksi moniin tietolähteisiin, muun muassa vanhoihin kirkonkirjoihin, joita on digitoitu 1900-luvun alkuun asti.

– Olen ollut Kansallisarkistossakin aika monesti istumassa ja katsomassa vanhoja asiakirjoja. Minua on aina kiinnostanut se, millaisia ihmisiä ennen on ollut ja miten he ovat tehneet asioita.