Risto Järvenpää on järjestänyt Lastenjatseja Oulusssa vuodesta 1988 lähtien. Kuva: Seppo Ahava

Perinteiset Lastenjatsit järjestetään ensimmäistä kertaa Hupisaarten uudella kesäteatterilla. Sunnuntaina lavalle nousee alusta lähtien tapahtumassa esiintynyt Risto Järvenpää & Tatsia ja Janssia -orkesteri sekä Liikkuva Laulureppu.

Lastenjatseja vuodesta 1988 lähtien järjestäneen Risto Järvenpään mukaan tapahtuma on hieman tiiviimpi pakkaus niin tilojen kuin ajankäytönkin suhteen. Yleensä Lastenjatsit on järjestetty pikniktapahtumana puistossa taivasalla, mutta nyt se on ensimmäisiä kesäteatterilla järjestettäviä tapahtumia.