Peking

Leijonat juhli olympiakultaa antaumuksella. Kuva: MARK CRISTINO

Ville Pokka ei kunnolla käsitä, mitä juuri äsken on tapahtunut. Tornion kasvatti seisoo Pekingin pääareenan pelaajakäytävällä ja vastailee toimittajien kysymyksiin.



Pokan katse harhailee. Hän yrittää rekisteröidä, mitä ympärillä tapahtuu. Puolustajan vasemmassa kädessä on kukkapuska. Oikea käsi hipelöi kaulassa roikkuvaa mitalia. Suu on vallattomassa hymyssä.



Elämän onnellisin hetki. Tai tarkemmin ilmaistuna tähänastisen elämän onnellisen hetki.

– Kaikkein korkeimmalle tämä menee elämäni saavutuksissa tällä hetkellä. Katsotaan sitten myöhemmin, miten arvojärjestys muovautuu. Jääkiekon ulkopuoliset asiat ovat kuitenkin loppupeleissä niitä tärkeimpiä, Pokka sanoo.



Leijonien varamaalivahti Jussi Olkanuora kävelee Pokan takaa ja kopauttaa mailalla tätä pelihousujen takamukseen: Sniperi!, Olkinuora murjaisee.



Pokka naurahtaa joukkuekaverinsa heitolle.



Tänään, sunnuntaina 20. helmikuuta 2022, oli toden totta hänen päivänsä. Puolustaja iski uransa ensimmäisen osuman aikuisten arvokisoissa arvokkaaseen rakoon. Se maali tasoitti loppuotteluun 1–1:een.