Palstaviljelyn suosio on kasvussa Oulun seudulla. Tällä hetkellä palstoista on varattuna noin 75 prosenttia. Oulun kaupungin viljelypalstat sijaitsevat Ellinsuolla, Hiirosessa, Juuruksessa, Kaakkurissa, Karinkannassa, Kuivasjärvellä, Mustasuolla, Saarelansaaressa sekä Hietasaaren Viherkujalla.

– Palstoilla on pienimuotoisia eroja toisiinsa nähden. Osa on tarkoitettu yksivuotisten kasvien viljelyyn ja osa taas monivuotisten viljelyyn. Esimerkiksi Ellinsuo on kokonaan monivuotisia kasveja varten eli sitä ei muokata koskaan.