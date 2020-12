Rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen on kirjoittanut kirjan Eerikan traagisesta elämästä. Murhaoikeudenkäynti käytiin aikoinaan taustalla näkyvässä Helsingin käräjäoikeudessa. Myös Miettinen seurasi oikeudenkäynnin.

Koko Suomi järkyttyi keväällä 2012, kun Vilja-Eerikan tapauksena tunnettu juttu tuli julkisuuteen. Tytön elämä päättyi järkyttävällä tavalla, kun oma isä ja äitipuoli murhasivat hänet julmasti Helsingissä äitienpäivänä. Tyttö oli kuollessaan kahdeksanvuotias.

Vilja-Eerikan elämästä ilmestyy perjantaina kirja Eerika, joten on syytä kysyä, mikä muuttui ja millainen on lastensuojelun tilanne nyt, kun tapauksesta on yli kahdeksan vuotta.