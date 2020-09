Helsinki

Viking Linen Amorella-alus ajoi karille.

Laivayhtiö Viking Line on ilmoittanut ottavansa vastuun vakuuksista, joita pelastusyhtiö on vaatinut kuljetusyrityksiltä. Alfons Håkans on vaatinut vakuuksia kuljetusyrityksiltä, joiden rekkoja ja lasteja oli sunnuntaina karille ajaneen Amorellan kyydissä.

Viking Line ilmoittaa myös edellyttävänsä, että pelastusyhtiö antaa heti kuljettajille pääsyn ajoneuvoihinsa Långnäsin satamassa Ahvenanmaalla. Ajoneuvoja ei ollut päästetty lähtemään ilman vakuuksia, kuten vakuutusyhtiön vakuuskirjettä.

Sataman vangiksi jääneet rekat lasteineen herättivät tänään kohua sekä Suomen että Viron mediassa, kun kuljetusalan yritykset saivat karhukirjeitä useiden tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen edestä. Kirjeistä uutisoi Viron Postimees-lehti ja siihen viitaten Suomessa Iltalehti.

Vakuuskirjeet riittäneet

Pelastusyhtiön toimitusjohtaja, kapteeni Joakim Håkansin tietojen mukaan kukaan ei kuitenkaan ole joutunut maksamaan vaadekirjeissä mainittuja summia ajoneuvon vapauttamiseksi.

– Vaade esitellään rahallisena, mutta jos on vakavarainen vakuutusyhtiö, niin silloin ei tietenkään tarvita, se on siitä vakavaraisuudesta kiinni, Håkans kertoo STT:lle.

Kaikki ajoneuvonsa satamasta jo vapauttaneet ovatkin toimitusjohtajan mukaan tehneet sen vakuuskirjeen avulla. Håkansin mukaan kyse on tavanomaisesta menettelystä.

– Merilain mukaan aluksen päällikkö, eli Viking Line, tekee sopimuksen, joka sitoo kaikkia osapuolia, jotka ovat aluksella. Se on aina ollut niin, päälliköllä on vastuu ja valta tehdä se kaikkien puolesta. Ei voi olla montaa päällikköä aluksella, Håkans kertoo.

Ajoneuvot lasteineen jäivät kuitenkin jumiin muun muassa siksi, että omistajien jäljittämiseen kului aikaa. Håkans uskoo, että Viking Linen päätöksen myötä viimeisetkin ajoneuvot pääsevät lähtemään jo tänään.

– Varmasti heti kun paperityöt saadaan valmiiksi. Kaikkihan haluavat, että sieltä päästään liikenteeseen mahdollisimman nopeasti.