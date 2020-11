Arkistokuva Viking Gracesta. Kuva: Eriika Ahopelto

Viking Linen matkustaja-alus Viking Grace on ajanut tänään kello kahden aikaan karille Maarianhaminan länsisataman lähellä. Aluksella on Meripelastuskeskuksen mukaan yhteensä 331 matkustajaa ja 98 miehistön jäsentä.

Alus on tukevasti karilla, siinä ei ole vuotoja, eikä ihmishenkiä ole välittömässä vaarassa, Meripelastuskeskuksesta kerrotaan.

Tilanne on Viking Linen mukaan rauhallinen ja sukeltajat tutkivat laivan pohjaa. Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo STT:lle, että sukeltajien tutkimuksen jälkeen tehdään päätökset jatkotoimista eli esimerkiksi siitä, miten laiva otetaan irti ja mihin matkustajat siirretään.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoi STT:lle kolmen aikaan iltapäivällä, että syy karilleajoon on ilmeisesti ollut kova tuuli.

Matkustajat ohjattu ravintolakannelle

Boijer-Svahnströmin mukaan kaikki laivan matkustajat on siirretty kannelle, jossa on ruokaravintoloita. Matkustajille tarjoillaan illallista. Boijer-Svahnströmin mukaan tilanne on rauhallinen.

Laivaa oli iltapäivällä tutkimassa Viking Linen omaa henkilökuntaa, vakuutusyhtiön työntekijöitä ja pelastusviranomaisia, Boijer-Svahnström kertoi.

Viking Grace liikennöi iltalaivana reitillä Turku‒Tukholma.

Alla olevalla videolla matkustaja kommentoi tapausta.

Viking Line kertoo Twitterissä, että Viking Gracen iltalähtö Turusta on tältä illalta kello 20.55. peruttu. Lisäksi on peruttu huominen aamulähtö Tukholmasta kello 7.45.

Matkustajiin ollaan yhteydessä.

"Vedin housut ja paidan päälle viidessä sekunnissa"

Yksi Gracen matkustajista, helsinkiläinen Michael Valin kertoi uutistoimisto TT:lle, että karilleajo tuntui valtavana tärähdyksenä. Valin oli ollut hytissään nokosilla, kun törmäys tapahtui.

– Vedin housut ja paidan päälle viidessä sekunnissa ja juoksin ulos. Viisi minuuttia myöhemmin tuli kuulutus useilla kielillä, että laiva oli ajanut karille, Valin kertoi.

Matkustajat ovat kerääntyneet kokoushuoneeseen yhdeksännellä kannella. Valin kertoi, että alus on lähellä rantaa, mutta tuuli on kova.

– Meille tarjotaan kahvia ja wrappeja, mutta emme ole saaneet muuta tietoa kuin sen mitä kuulutuksissa on kerrottu ja että mitään vaaraa ei ole, Valin sanoi.

Edellinen karilleajo syyskuussa: "Sitä ei voi verrata tähän ollenkaan"

Viking Linen Amorella-alus ajoi karille syyskuussa. Alus ajoi karille 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa, minkä jälkeen se siirrettiin korjaustelakalle Naantaliin.

Amorellalla oli onnettomuuden tapahtuessa noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Henkilövahinkoja ei tapahtunut. Laivan kyydissä oli myös 41 rekkaa ja noin 40 henkilöautoa.

Boijer-Svahnström sanoo, että karilleajotapaukset ovat hyvin harvinaisia ja on ikävä sattuma, että ne tapahtuivat samana vuonna.

– Se (Amorellan tapaus) on ihan oma tapauksensa. Sitä ei voi verrata tähän ollenkaan. Silloin ei ollut tällainen myrsky kuin nyt on. Se tapahtui ihan eri syystä, hän sanoo.

Boijer-Svahnströmin mukaan myrsky on ainakin osasyy Viking Gracen karilleajoon.

Onnettomuustutkintakeskus tutkii Amorellan tapauksen syitä. Åbo Underrättelser kertoi lokakuun lopussa, että Amorella-alus ajautui syyskuussa karille todennäköisin syin teknisen vian takia. Tuolloin Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoi lehdelle, että inhimillisen virheen mahdollisuus voidaan sulkea pois.

STT:lle Boijer-Svahnström kertoi, että tieto perustuu Viking Linen omaan arvioon tapahtumista.

– Niillä tiedoilla, mitä meillä tällä hetkellä on, voidaan inhimillinen syy sulkea pois, Boijer-Svahnström kommentoi tuolloin.

Tuuli on ollut tänään myrskylukemissa

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula sanoo, että Ahvenanmaalla on tänään tuullut kovaa. Kovin puuska oli Nyhamin mittauspisteellä kello 15 aikaan, jolloin puuskalukema oli 27,8 metriä sekunnissa.

Kello kahden aikaan keskituuli on ollut noin 21 metriä sekunnissa ja puuskissa 24,6 metriä sekunnissa. Myrskytuulen raja on 21 metriä sekunnissa.

– Myrskytuulet ovat puhaltaneet lounaasta ja myös vesisadetta on ollut, Hoppula sanoo.

Hoppulan mukaan tuulet ovat illan mittaan kuitenkin heikkenemässä. Myös sateet alkavat väistymään ja puolen yön aikaan voi olla jo tähtikirkasta.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 17.59. Lisätty video kello 18.39.