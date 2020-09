Viking Amorella sai pohjakosketuksen 20. syyskuuta.

Ahvenanmaan Hjulgrundin kapeikosta on löytynyt lohkare alueelta, jossa Viking Linen Amorella-alus sai pohjakosketuksen 20. syyskuuta ollessaan matkalla Turusta Maarianhaminaan. Lohkare on havaittu Hjulgrundin kapeikossa Apteekkarinväylän reuna-alueella, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi vahvistaa löyöksen, mutta ei kommentoi sitä tarkemmin.

– Kovaa luonnonmateriaalia näyttäisi olevan sellaisessa paikassa ja sillä tavalla, mitä ei pitänyt olla, Nurmi sanoo.

Lohkare paljastui Merivoimien onnettomuusalueella suorittamissa merenpohjan tutkimuksissa viikonloppuna.

Nurmi kertoo, että Otkes arvioi nyt tutkinnassaan sitä, onko löydöksellä jonkinlainen rooli Amorellan pohjakosketuksessa.

Vielä ei ole tietoa siitä, miten lohkare päätyi väylälle.

– Ei ole vielä käsitystä. Tarkastelua ei ole vielä pystytty tekemään, mutta esimerkiksi me tulemme kyllä arvioimaan sitä, Nurmi sanoo.

Löydöstä kertoi ensin Ålandstidningen.

Tapahtumien kulku selviää lähikuukausina

Apteekkarinväylä on ollut Väyläviraston pyynnöstä suljettuna syyskuun 20. päivästä lähtien. Sulun on määrä päättyä keskiviikkona 30. syyskuuta, kun väylän turvallisuus on varmistettu.

Otkes sai viikonloppuna virka-apua puolustusvoimilta. Nurmen mukaan Otkesilla oli tarve selvittää pohjaa ja pohjarakennetta onnettomuusalueella ja merivoimilla taas siihen liittyvä kalusto ja osaaminen. Nurmi kertoo, että alustavan raportin tietojen pohjalta varmistetaan, onko löydöksellä vaikutusta väylän turvalliseen käyttöön.

Otkes puolestaan jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Tapahtumien kulku on tarkoitus saada selville kuukauden–kahden aikana, Nurmi kertoo. Sen jälkeen alkaa analyysivaihe, jonka pohjalta Otkes tekee johtopäätökset ja turvallisuussuositukset. Näiden valmistumiseen menee Nurmen mukaan vielä kuukausia.