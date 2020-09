Viking Amorellan kyydissä on vajaat 300 ihmistä.

Viking Linen Amorella-laiva on ajanut karille, vahvistaa Turun meripelastuskeskus.

Länsi-Suomen merivartiosto tviittaa, että laiva on saanut pohjakosketuksen Långnäsin eteläpuolella. Alus on ajanut itsensä saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi.

Tilanne on merivartioston mukaan tällä hetkellä vakaa eikä ihmishenkiä ole välittömässä vaarassa. Useita yksiköitä on hälytetty ja useita aluksia on paikalla valmistautumassa evakuointiin.

Amorella saanut pohjakosketuksen Långnäsin eteläpuolella. Alus ajanut itsensä saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Useita yksiköitä hälytetty ja useita aluksia paikalla valmistautumassa evakuointiin. Tällä hetkellä tilanne vakaa ja ihmishenkiä ei välittömässä vaarassa. pic.twitter.com/zELcoYtzgk — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) September 20, 2020

Merivartioston mukaan tällä hetkellä ei ole havaintoja öljyvuodoista.

Marinetraffic-sivuston mukaan laiva oli matkalla Turusta Ahvenanmaalle. Laiva on sivuston mukaan tällä hetkellä pysähdyksissä Järsö-nimisen saaren edustajalla Suomen aluevesillä. Järsö on saari Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella.

Expressen-lehden mukaan matkustajat on siirretty laivan ylimmälle niin sanotulle konferenssikannelle.

Karille ajanutta Viking Amorellaa avustamaan on saapunut ainakin Ålandstrafikenin M/S Viggen -alus.

Aluksen kapteeni vahvistaa STT:lle, että pelastusoperaatio on käynnissä, mutta ei osaa antaa tilanteesta vielä tarkempia tietoja.

Viggen-aluksella on yhtiön sivujen mukaan noin 250 henkilöpaikkaa. Se operoi Kustavin Vuosnaisten ja Brändön (Åva) välillä.

Länsi-Suomen merivartioston mukaan Viking Amorellan tilanne on tällä hetkellä vakaa eikä ihmishenkiä ole välittömässä vaarassa. Useita yksiköitä on hälytetty ja useita aluksia on paikalla valmistautumassa evakuointiin.

Amorellan neitsytmatka oli vuonna 1988.

Mitä on tapahtunut? Matkustaja-autolautta Viking Amorella ajoi sunnuntaina karille Ahvenanmaalla. Länsi-Suomen Merivartiosto kertoi asiasta twitterissä, ja tämä tapauksesta tiedetään tällä hetkellä: Mitä tapahtui, missä ja milloin? Alus sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan Hjulgrundilla noin kello 12.50 ollessaan matkalla Turusta Maarianhaminaan. Laivalla on Viking Linen mukaan noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Mitä pohjakosketuksesta seurasi? Tietoa aluksen saamista vaurioista tai mahdollisessa tärähdyksessä loukkaantuneista ihmisistä ei ole vielä kerrottu. Amorellan miehistö ajoi aluksen tarkoituksella matalaan veteen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Esimerkiksi öljyvuodoista ei Merivatioston mukaan ole havaintoja. Onko ihmisillä hengenvaaraa? Merivartioston mukaan välitöntä hengenvaaraa ei ole. Paikalla on useita meripelastuksen yksiköitä, ja matkustajien evakuointiin valmistaudutaan. Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo Lännen Medialle, että aluksen tilanne on vakaa, eikä henkilövahinkoja ole sattunut. Tunnelma aluksella on hänen mukaansa ollut rauhallinen. Ilta-Sanomien tavoittaman matkustajan mukaan laivassa matkustavia on pyydetty kerääntymään yläkannelle. Matkustajille on lisäksi jaettu pelastusliivejä. Miltä tilanne paikan päällä näyttää? Videopalvelu YouTubeen ilmestyi jo paikan päältä suorana striimattu video. Ilmeisesti sivullisen veneilijän kuvaamalla videolla näkyy matalalle ajettu alus, pienempiä veneitä sekä merivartionsto Super Puma -pelastuskopterihelikopteri. Onko kyseessä ensimmäinen karilleajo? Ei. Amorella ajoi samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta, ja onnettomuustutkinnan mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe. Aiemmin samana vuonna alus törmäsi pahasti satamalaituriin. Kuinka suuri Amorella on? Alus 169 metriä pitkä ja vajaat 28 metriä leveä. Sen syväys on 6,35 metriä. Amorella on rakennettu entisessä Jugoslaviassa vuonna 1988.

Päivitetty kello 13.49: Merivartioston tiedot.

Päivitetty kello 14.33: Lisätty tiedot M/S Viggenistä.

Päivitetty kello 14.58: Lisätty jutun Mitä on tapahtunut -osio.