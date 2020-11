Useat velkojat vaativat Nuorisosäätiötä koskevan saneerausmenettelyn keskeyttämistä. Kyseisten velkojien joukossa on yhtiöitä, joiden kanssa säätiö on jo aiemmin riitauttanut velkoja.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan saneerausmenettelyn keskeyttämistä vaativat Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej (OFOK), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw (OFOP) puolalainen BSWW Trust Sp. z o.o. (BSWW), Yleisrahoitus 2 Oy sekä Confido Invest Oy. Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa 24. marraskuuta.

Nuorisosäätiön toiminnan tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiön asunnoissa asuu tuhansia nuoria.

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi lähelle konkurssia ajautuneen Nuorisosäätiön saneerausmenettelyyn huhtikuussa 2019. Saneerausohjelmassa Nuorisosäätiön vakuudettomista veloista on ehdotettu leikattavaksi 97,13 prosenttia. Saneerauksen tavoitteena on, että säätiö luopuu kokonaan vapaarahoitteisten kohteiden rakentamisesta ja saa taloutensa tervehtymään.

Vakuudettomia lainoja

OFOPille säätiöllä on vakuudetonta velkaa noin 15 miljoonaa euroa. Vastaavasti OFOKilla on vakuudettomia saatavia säätiöltä noin 5,5 miljoonaa euroa ja BSWW Trustilla 6,34 miljoonaa euroa. Tilanteen tekee mielenkiintoiseksi se, että Nuorisosäätiö on nostanut takaisinsaantikanteen BSWW:ta vastaan. Säätiö katsoo, että velan taustalla on ylihintainen kauppa Helsingin Kampissa sijaitsevan Lastenkodinkatu 5:ssä sijaitsevasta kiinteistöstä. Confidon kanssa säätiöllä noin 300 000 euron riitainen velka.

Saneerausohjelmasta selviää, että rikostutkinnan kohteena olevat keskustataustaiset ex-johtajat Perttu Nousiainen ja Aki Haaro jättivät jälkeensä noin 335 miljoonan euron velat Nuorisosäätiölle. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Ex-johdon tekemisiä viime vuodet selvitellyt Nuorisosäätiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jari Laine ei halua kommentoida tässä vaiheessa saneerausmenettelyyn liittyvää oikeuskäsittelyä.

Lain mukaan Nuorisosäätiön yleishyödyllisen toiminnan varoja ei olisi saanut käyttää muuhun kuin yleisöhyödylliseen toimintaan. Peräti 180 miljoonaa euroa Nuorisosäätiön veloista on riidanalaisia. Säätiö on riitauttanut miljoonavelkoja BSWW:n lisäksi muun muassa kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n hallinnoiman kiinteistöyhtiö NSF Finland 6 Oy:n, luottoyhtiö Collector Bank AB:n, Mandatumin ja Pallas Rakennuksen kanssa.

Hyvämaineisia toimijoita

Nuorisosäätiön riitauttamissa velkasuhteissa erikoista on se, että joukossa on paljon hyvämaineisia toimijoita, kuten Helsingin seudun osuuspankki, Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, Ålandsbanken Abp, Handelsbanken ja Danske Bank. Esimerkiksi Danske Bankin osalta riitautettuja velkoja on yli yhdeksän ja Handelsbankenin kohdalta noin 15 miljoonaa euroa.

Nuorisosäätiön yleishyödyllisyys on peruttu ja samankaltainen peruminen uhkaa myös säätiön tytäryhtiöitä. Viime toukokuussa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara hylkäsi Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi. Aran päätös on merkittävä, koska Nuorisosäätiöllä on tytäryhtiöiden kautta valtion takaamia lainoja noin 170 miljoonaa. Niistä aravalainoja on reilut 20 miljoonaa euroa. Lainat on myönnetty aikanaan yleishyödylliseen toimintaan. Nuorisosäätiön nykyjohto on jättänyt tytäryhtiöitä koskevasta päätöksestä Aralle oikaisupyynnön.