Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopiston uudet professorit esittäytyvät tiedeyhteisölle, sidosryhmille ja suurelle yleisölle avoimilla juhlaluennoilla ensi viikon tiistaina, kerrotaan tiedotteessa.

Kyseessä on perinteinen akateeminen juhla, jossa esiintyy tällä kertaa viisi uutta professoria kolmesta eri tiedekunnasta. Professorien aloja ovat solubiologia, rakennebiologia, jatkuva oppiminen, koneensuunnittelu ja sovellettu geokemia.

Professori Aki Manninen (solubiologia) luennoi siitä, miten miten rakennetaan eturauhassyöpä koeputkessa ja mitä hyötyä siitä on. Rakennebiologian professori Lari Lehtiö kertoo proteiinien rakennetutkimuksesta lääkekehityksen työkaluna. Professori Anu Kajamaan aiheena on jatkuva oppiminen työelämän muutoksissa. Professori Emil Kurvinen (koneensuunnittelu) pitää luennon aiheesta Fysiikkapohjainen simulointi digitalisaation edistäjänä. Professori Pertti Saralan teemana on sovellettu geokemia malminetsinnän ja ympäristötutkimuksen tukena.

Avoimet luennot järjestetään Linnanmaan Saalastinsalissa tiistaina 5. huhtikuuta kello 14–16.