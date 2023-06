”Jos on tosi raju myrsky, niin se myrsky on raju. Mutta siellä myrskyn keskellä on aika rauhallista.” Niin miettii pääministeri Sanna Marin Mia Halmeen ohjaamassa dokumenttisarjassa.

Myrskyjä maailman meriltä hänen hallituskauteensa kieltämättä mahtui: maailmanlaajuinen koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Jälkimmäisen kohdalla jopa se Marinin rauha ymmärrettävästi järkkyy. Sitten eteen tulee vielä Nato.