Hakijoista Katariina Kummala on toiminut Kuopion Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin johtajana maaliskuusta 2018. Kummala on aiemmin toiminut esimerkiksi Kemin kaupunginorkesterin intendenttinä ja Oulu Sinfonian tuottajana. Kuva on vuodelta 2011 Kemistä.

Kuva: Jouni Knihtilä/ arkisto