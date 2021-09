Shaun Heshka oli pitkään tuttu näky Kärppien joukkueessa. Nyt hän pelaa Sportissa. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät on viisi kautta Oulussa pelanneen kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan uran tärkein seura, mutta keskiviikkona Heshkan piti tehdä kaikkensa voittaakseen Kärpät. Sitä ennen Vaasan Sportin kotkapaidassa Raksilaan palanneen Heshkan piti tehdä kaikkensa voittaakseen sisällään vellonut tunnemyrsky.

– Muutos on ollut tietysti suuri koko perheelle. Tämä on vaatinut meiltä paljon, mutta tällaista jääkiekkoilijan elämä on. Teemme parhaamme sopeutumisen suhteen, ennen ottelua niin kannattajien kuin Kärppienkin huomionosoitukset vastaanottanut Heshka sanaili.