Viiniasiantuntija Tuomas Meriluodon mukaan Rieslingin menestyksen salaisuus on se, että rypäleestä tulee viinejä todella moneen makuun rutikuivasta makeaan. Kuva: Kimmo Penttinen

Kaiken takana on Riesling. Trendikäs rypälelajike tuottaa suhteellisen kevyitä mutta aromikkaita, poikkeuksellisen monipuolisia viinejä.

Ensimmäinen maininta Rieslingistä löytyy vuodelta 1435, ja viime vuosina rypäle on noussut uuteen suosioon ympäri maailmaa. Suomessa Rieslingiä on kiittäminen siitä, että saksalaisten viinien kulutus on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.