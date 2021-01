Tiistain HPK-pelin voitto nosti hymyn Jussi Jokisen huulille, mutta konkari tietää, että Kärppien tehokkuudessa on vielä paljon parannettavaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kärpät aloitti kautensa vahvasti neljällä voitolla. Sitten joukkueessa ilmeni koronatartunta, jonka jälkeen joukkueen peli on ollut enemmän tai vähemmän sekaisin.

– Vuoristorata on aika hyvä sana kuvaamaan tätä kautta. Elo- ja syyskuussa pelasimme harjoituspelejä ja tuntui siltä, että peli oli hyvin uomissa. Aloitimme kauden todella hyvin ja pelasimme laadukasta lätkää. Koronakaranteenin jälkeen on ollut haastavaa, kun pelin taso on heilahdellut, kokenut hyökkääjä Jussi Jokinen kertoo.