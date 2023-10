Jääkiekko, Liiga, Kärpät–Pelicans 3–2 (0–0, 1–0, 2–2)

Kärpät paketoi kolmen ottelun liigaviikkonsa kotipelillä Lahden Pelicansia vastaan. Kaksi jälkimmäistä erää Kärpät oli Mestarien liigan pelien perässä ympäri Eurooppaa lentävän lintuparven kanssa pahassa pulassa.

Petolauma onnistui nousemaan päätöserässä kanveesista voittoon vaikean alkukauden pelanneen Joose Antosen viimeisen minuutin voittomaalilla.

– Tuloksen tekeminen on ollut minulle todella vaikeaa. Sivusta on helppo huudella, ettei sitä kannata murehtia, mutta fakta on, että kyllä se mieltä painoi. Minulla on tässä joukkueessa kuitenkin jokin vastuu. Onneksi sain nyt palkinnon. Tuntuu erittäin hyvältä, silmin nähden helpottunut Antonen puhalteli pelin jälkeen.

Voittomaali ei ollut Antosen ainoa onnistuminen lauantai-iltana. Antonen pohjusti myös Teemu Turusen toisen erän maalin.

Avauserässä laitahyökkääjä tarjoili Turuselle samanlaisen paikan – ja olipa Antosella itselläänkin A-luokan maalipaikka ensimmäisessä erässä.