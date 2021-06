Raahen sairaala, infektiopoliklinikka, koronavirus, koronatesti, koronanäytteenotto driwe in, autokaista, covid-19, koronatestaus Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Suomen koronavirustilanne on ollut viime aikoina varsin rauhallinen, ja tämä näkyy nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina julkaisemissa tartuntatilastoissa nollatulospäivänä: yhdessäkään Pohjois-Suomen neljästä sairaanhoitopiirissä ei todettu ensimmäistäkään uutta tautitapausta.

Vaikka tartuntojen määrä onkin viime aikoina ollut varsin vähäinen pohjoisessa, edellisestä nollapäivästä on aikaa. Kalevan uutisia selaamalla käy ilmi, että ainakaan toukokuun ja kesäkuun kahden ensimmäisen päivänä aikana nollapäiviä ei ollut, joten on todennäköistä, että edellinen nollapäivä on vähintäänkin kuukausien takaa, sillä epidemiatilanne oli talven puolella huomattavasti pahempi.

Myös muualla Suomessa tautitilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Torstaina THL raportoi valtakunnallisesti 143 uutta tartuntaa.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on ollut maassa kaikkiaan 2 028, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla tautitapauksia oli 2 882.

Ilmaantuvuusluvuissa on edelleen isoja vaihteluja maan eri osien välillä.

Sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määräkin on mennyt kevään ja kesän edetessä parempaan suuntaan. Teho-osastoilla oli keskiviikkona koronan vuoksi 14 henkilöä ja sairaalahoidossa kaikkiaan 79 henkilöä.

OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli kahdeksan henkilöä, joista kaksi tehohoidossa.

Koko epidemian aikana Suomessa on todettu 92 913 varmistettua koronavirustartuntaa.

Rokotukset ovat yhä käynnissä ympäri maata ja ovat edenneet ensimmäisen rokotuskierroksen osalta jo pitkälle. Oulussa rokotukset laajenevat nyt 35-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin perusterveisiin henkilöihin.