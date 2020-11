Sunnuntaina on saateltu haudan lepoon viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt.

Gerdtin viimeinen matka alkoi siunaustilaisuudella Lauritsalan kirkossa.

Kirkonkellot soivat, kun hautajaissaattue aloitti matkansa kirkosta kohti hautausmaata sotilaallisessa saattueessa.

Hautajaisissa puhunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi, että Gerdt vältti tuomasta esiin kokemuksiaan ja urhoollisuuttaan sodissaan.

– Sodat oli käyty ja sovittu – elämä jatkui perheen, työn ja monien luottamustehtävien parissa, Niinistö totesi.

Presidentin mukaan Gerdtistä henki vaatimaton ja vakuuttava vakaus.

– Koko olemus kertoi, että hän on valan ja velvollisuuden ristinsä kantanut ja kunniaristinsä ansainnut. Uskomme, että aina oikealla asialla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Näin sanoi Tuomas Gerdt sotilaana sotilaiden joukossa, kuten hän omaa osuuttaan kuvasi.

Mannerheim-ristin ritarien aikakausi on Suomessa nyt päättynyt, mutta Niinistö totesi, että perintö jää. Hän totesi, että sodista nousseen Suomen menestystarina on ainutlaatuinen. Samalla hän korosti suomalaisten kestävyyttä vaikeuksien voittamisessa ja maanpuolustustahtoa.

– Tästä kaikesta – ritari Tuomas Gerdt – me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme.

Valotaulu kiitti palveluksesta isänmaan puolesta

Myös aurinko liittyi surujoukon jatkeeksi, kun pilvipeite väistyi hetkellisesti juuri ennen ritarin arkun ulostuontia kirkosta.

Lappeenrantaan saapuessa, autoilijoita tervehtii valotaulu, jossa kiitettiin Gerdtiä palveluksestaan isänmaan puolesta. Valotaulussa oli lisäksi hänen elinvuotensa ja hänen sotilaskuvansa takana liehuva Suomen lippu.

Ainakin Lauritsalan kirkon läheisyydessä on noudatettu sisäministeriön suositusta suruliputuksesta. Matalahenkistä massiivisuutta huokuvan kirkon läheisyydessä olevien talojen pihapiirissä siniristiliput liehuvat heikossa tuulessa puolitangossa.

Vanhojen sankareiden kunnioitusta

Sää oli tilaisuuden alkaessa Lauritsalan kirkossa marraskuisen harmaa. Yksi kirkon edustalle Gerdtin muistoa kunnioittamaan saapuneista oli Keijo Laine. Hän oli tullut paikalle varta vasten.

– Mielestäni Mannerheimin ristin ritarit ovat isänmaalle tärkeitä ihmisiä. On hyvä, että yhteiskunta kunnioittaa vanhoja sankareita, hän kertoi STT:lle.

Varsinaiseen hautajaissaattueeseen Laine ei aikonut osallistua, mutta hän suuntaa myöhemmin Lepolan hautausmaalle, jonne Gerdt haudataan.

Hautajaisiin osallistuivat presidentti Niinistön lisäksi muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Ritariksi jo 20-vuotiaana

Mannerheim-ristin ritareita nimitettiin yhteensä 191, ja Gerdt oli heistä viimeinen elossa ollut. Hän kuoli 1. marraskuuta Helsingissä Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa 98-vuotiaana.

Ritariksi nimittämiseen johtaneet tekonsa Gerdt teki 20-vuotiaana alikersanttina. Hän muun muassa pelasti vihollisen yllättämän komppanian suurilta tappioilta onnistuessaan hakemaan oman tykistön apua kiivaan vihollistulen alla.

Hautajaisten sotilaalliset elementit sisältävät muun muassa lippuvartion, kunniamerkkien kantajan ja kunnialaukaukset haudalla. Gerdtin arkunkantajina toimivat Reserviupseerikoulussa palvelevat Maasotakoulun varusmiehet.

