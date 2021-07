Pitkään jatkunut helle on aiheuttanut poikkeuksellisen hankalia tilanteita erityisesti ikäihmisille ja riskiryhmille. Jopa sellaisia, että hyvinvointi on saattanut vaarantua. Vakavista terveyshaitoista ei ole onneksi raportoitu.

Monet Kalevaan yhteyttä ottaneet omaiset ovat kertoneet, että joissakin hoivapalveluyritysten asunnoissa on ollut tukalan kuumaa ja vanhus on saattanut joutua nesteytykseen nestehukan vuoksi. Kaleva on kirjoittanut ongelmista useasti heinäkuussa (6.7., 13.7. ja 14.7.).