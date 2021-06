Vasemmalla näkyvä Rantakatu on muuttunut Saaristonkadun ja Pakkahuoneenkadun väliltä pihakaduksi. Myös yöaikaista liikennettä on rajoitettu. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Poliisi kehottaa perjantaina lähettämässään tiedotteessa huomioimaan muuttuneet liikennejärjestelyt Oulun torialueen läheisyydessä.

Alueelle on tullut useita liikenteellisiä muutoksia. Muutokset koskevat erityisesti Rantakadulla ajoa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Poliisi valvoo alueella tehostetusti ja erityisesti viikonloppuisin.

Kaupunki on merkinnyt muutokset liikennemerkein.

Rantakatu on muuttunut Saaristonkadun ja Pakkahuoneenkadun väliltä pihakaduksi. Pihakadulla saa pysäköidä ainoastaan merkityille paikoille. Samalla välillä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo on kielletty kello 22–06 välisenä aikana.

Jo aikaisemmin on kielletty moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo Kiikelinsaareen sekä Teatterinsaareen kello 22–06 välisenä aikana.

– Poliisit ovat valvonnassaan huomanneet torin ympäristön liikennerajoitusten noudattamisessa selkeää piittaamattomuutta. Alueella on paljon melua aiheuttavaa, häiritsevää ja tarpeetonta ajoa. Ongelma korostuu yöaikaan, jolloin moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo on kiellettyä noilla alueilla. Erityisesti ongelmana on ajo Saaristonkatua Kiikelin saareen kello 22–06 välisenä aikana, kertoo ylikomisario Jyrki Kivirinta tiedotteessa.

– Valvomme muutosten noudattamista tehostetusti ja erityisesti viikonloppuisin alueella havaitusta häiriökäyttäytymisestä johtuen.

Viime viikonloppuna poliisi joutui kirjoittamaan 106 liikennevirhemaksua alueelta.