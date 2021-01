Saudi-Arabian tunnetuin naisaktivisti Loujain al-Hathloul aloitti vaatimalla naisille oikeutta autoiluun. Hän on lisäksi keskeinen hahmo liikkeessä, joka on vaatinut naisia alistavan holhoojajärjestelmän lakkauttamista. Facebookissa oleva kuva Loujain al-Hathloulista on otettu vuonna 2017. Juuri nyt ei ole tarkkaa tietoa, mikä hänen vointinsa on vankilakokemusten jäljiltä.

Kuva: Loujain al-Hathloulin Facebook-sivu