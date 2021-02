Paskarakki. Paskaturkki. Valtion koira. Vihatulla eläimellä on monta nimeä, ja sutta monet vihaavat.

Suomen susikanta on hiljalleen kasvanut ja samalla on kasvanut kovasanainen susikannan hoidon kritiikki. Tai suurelta osin on sievistelyä puhua kritiikistä, etenkin sosiaalisessa mediassa kyse on paljolti asiattomuuksista, vihapuheesta ja hetkittäin jopa suoranaisista laittomuuksien ehdottamisista.