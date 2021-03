Niin siinä kävi, että monen yllätykseksi Blind Channelista tuli Suomen euroviisuedustaja tänä vuonna. Yllätykseksi siksi, että kaikkien mielestä räjähtävä hevivoittoinen rokki ei euroviisuissa menesty eikä sinne sovi – siitä huolimatta, että Suomen ainoa euroviisuvoitto on sellaisella saavutettu, ja joka vuosi kisoihin jokunen rock-esitys eksyy.

Blind Channelista on viisutouhujen alusta lähtien muistettu, että se on Oulusta ja osa jäsenistä Haukiputaan Kellosta lähtöisin. Vain kaksi kuudesta enää asuu Oulussa, mutta oululaisuus on tuotu selvästi esiin. Hyvä.