Yksi ei kelpaa kaikille – perheessä suoratoistopalveluihin menee jo yli 100 euroa kuussa

Nyt osui pilkka kipeästi kriitikon omaan nilkkaan! Alkukesästä kirjoittelin Sykkeen uudesta tuotantokaudesta parin ensimmäisen jakson perusteella rehvakkaasti, että sarja on muuttunut sen verran höttöiseksi ja epäkiinnostavaksi, ettei tulisi mieleenkään maksaa siitä.

Ja sitten reilun viikon kuluttua näpyttelin luottokorttini numeron Ruutu+-tilaukseen, jotta pääsy sarjan jaksoihin aukenisi. Jälkipolven toivomuksesta.

KUVA: Jarno Pellinen Laura Krohn

Tuotantoyhtiö olikin tehnyt laskelmoidusti ja kekseliäästi sarjan, joka kiinnostaa nuoria.

Suoratoistopalvelut hykertelevät, kun perheissä maut eivät osu yksiin.

Tällä hetkellä meillä on tilanne, että maksamme melkein kaikista mahdollisista suoratoistopalveluista: on C Morea, HBO Nordicia, Netflixiä, Ruutu+:aa. Lisäksi tilaus on yhteen musiikkikanavaan, ja oikeastaan urheilukanavillekin olisi kysyntää – ja ne vasta kalliita ovatkin.

Pian näihin menee yli 100 euroa kuussa. Varsinkin, kun piti uusia nettiyhteydet, reitittimet ja muut härpäkkeet, jotta katsominen ylipäänsä onnistuu ilman raivostuttavia katkoja.

Yleiskanava C Moren hinta (sisältäen kotimaiset sarjat) nousi kolmella eurolla kuussa ja on nyt 12,99. Sen lopettamista harkitsen, mutta toisaalta eipä tarvitse kärsiä mainoksista Maikkarin perusohjelmia katsoessa.

HBO Nordic on laatusarjoillaan aikuiseen makuun. Otin sen Chernobyl-sarjan innoittamana, ja se saa mieluusti jäädä: on löytynyt paljon katsottavaa syksyn pimeneviin iltoihin.

Netflix on teinien suosikki, mutta itselleni ei sieltä löydy oikein mitään katsottavaa. Jo räikeä visuaalinen ilme amerikkalaiskomedioineen ja kauhuelokuvineen työntää luotaan. Madeleine McCannin katoamisesta kertovaa 8-osaista dokkaria yritin katsoa, mutta luovutin.

Ruutu+-palvelua käyttää vain yksi perheenjäsen ja vain perjantaisin, jolloin odotus palkitaan ja Sykkeestä ilmestyy uusi jaksoja.

