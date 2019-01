Yhdysvalloissa suosittu draamasarja alkaa Suomessa: Kolmen sisaruksen teiltä ei puutu yllättäviä käänteitä

This is Us

★★★ This is us käynnistyy jaksolla, jossa 36-vuotiaat sisarukset Kevin, Kate ja Randall taivastelevat, miten vanhoja he jo ovat.

Koska kyseessä on tv-draama, kukin sisaruksista on tilanteessa, jossa pohditaan siihenastisen elämän mielekkyyttä. Kevin on turhautunut rooliinsa, joka hänellä on tv-show'n komistuksena. Kate taas painiskelee paino-ongelmien kanssa.

Kevin ja Kate selvisivät 1980-luvulla kolmossynnytyksessä, jossa kolmas vauva kuoli. He ovat kuitenkin kasvaneet päivälleen samanikäisen Randallin kanssa, joka tuotiin sairaalaan samoihin aikoihin kuin kolmoset syntyivät.

Sarja siirtyilee aikatasolta toiselle. Nykyajassa kolmikko on varttunut liki nelikymppisiksi. Välillä taas keskitytään seuraamaan Jackia ja Rebeccaa, kolmikon vanhempia, jotka pyörittävät arkea kolmen samanikäisen lapsen kanssa 1980-luvulla.

Aluksi aikatasojen välillä hyppiminen hämmentää. Kun isät tutkailevat vauvoja synnytyssairaalassa lasiseinän läpi ja panevat tupakaksi, hahmottuu hiljalleen, mikä on milloinkin menneisyyttä.

Sarja on ollut Yhdysvalloissa suosittu. Sen näyttelijät ovat saaneet myös Emmy-palkintoja. Taattua amerikkalaisdraamaa se onkin. Kuvaan kuuluu huulenheitto ja rakkaudentunnustukset, kun Rebecca hikoilee vauvat vatsassa synnytyssairaalassa.

Henkilöiden tiet risteävät ja kohtaavat eri tavoilla eikä yllättäviä käänteitä puutu. Jos ei ole niinkään tykästynyt eleettömään pohjoismaiseen draamaan, tämä menee varmasti täydestä.

Nelonen torstai 3.1.2019 klo 21.00