Yhden itsemurha vaikuttaa koko ystäväjoukkoon – amerikkalaissarja A Million Little Things sukeltaa neljän perheen elämään

A Million Little Things

★★★★ Suru ja järkytys tulevat elämään aina yllättäen, niihin ei voi valmistautua mitenkään. Näin käy myös amerikkalaissarjassa A Million Little Things, joka kertoo neljästä ystävyksestä Eddiestä, Romesta, Garysta ja Jonista ja heidän läheisistään.

Neljän bostonilaisen perheen elämät muljahtavat pois uomastaan, kun yksi miehistä tekee itsemurhan.

Miksi? Miksi kukaan ei huomannut mitään? Kysymykset täyttävät ensimmäisen jakson, ja hiljalleen niihin alkaa tulla vastauksia.

Jäljellejääneiden tunnot ja keskustelut ovat kuin oikeasta elämästä. Ystävykset käyvät eri kokoonpanoissa paljon keskusteluja.

Jonkin verran amerikkalaisuus häiritsee, mutta ei liikaa.

Kaksi ensimmäistä jaksoa on käsikirjoittanut DJ Nash ja ohjannut James Griffiths, jatkossa on eri ohjaajia. Nash on sarjan tuottaja.

Amerikkalaissarjan ensimmäisen tuotantokauden kaikki jaksot julkaistaan suoratoistopalvelu C Moressa tänään 23.10.

Yhdysvalloissa on alkanut jo toinen tuotantokausi A Million Little Thingsistä.

C More 23.10.