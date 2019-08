Ville Haapasalon surkea jäljittelijä Levison Wood matkustaa Venäjältä Iraniin

Levison Wood: Venäjältä Iraniin

* Jos on katsonut Ville Haapasalon itään suuntautuvia matkailuohjelmia, tämän britin matkanteon seuraaminen on tuskallista. Levison Wood tutustuu Kaukasian vuoristoon, jossa Villekin seikkaili 30 päivää.

Pidin Woodin Niili-sarjasta. Matka joen päästä päähän oli tv-dokumentaarisestikin kiinnostava. Tämä sarja on kömpelö ja epäuskottava.

Wood mukamas vaeltaa, liftaa ja ratsastaa, mutta lavastaminen ja kyytien järjestäminen huokuu kauas. Eikä kuvissa koskaan näy rinkkoja. Katsojan huijaaminen raivostuttaa.

Kaikkein häiritsevintä on pomppiva ja poukkoileva kamera. Kuvauksella ehkä haetaan autenttista, keskellä tapahtumia olevaa otetta. Vaikutelma on, että Wood kuvaisi itse, mutta monesti kameraa pitää joku toinen. Kuva on koko ajan liikkeessä, ja ihmisten päät jäävät ruudun ulkopuolelle.

Ainoa kiinnostava kohta on Beslanin koulu

Kyllä tulee ikävä Ville Haapasaloa ja hänen huipputiimiään – varsinkin kuvaaja Ossi Käkeä! Villen ohjelman ansioksi tulee myös venäjän kielitaito, kulttuurin tunteminen, aiheiden äärellä rauhoittuminen ja haastattelut.

Ainoa kiinnostava kohta Woodin ohjelmassa on käynti Beslanissa hylätyssä koulussa, jossa terroristit tekivät vuonna 2004 traagisen koulukaappauksen.

Haapasalon ohjelma tuli kolme vuotta ennen Woodia. Lieneekö Wood tietoinen suomalaisversiosta, mutta joka tapauksessa tämä on surkea jäljitelmä.

TV2 keskiviikko 28.8. klo 20.00