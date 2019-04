Vilde Vrantland Erikstad yrittää saada selville, miksi miehet lähettelevät naisille kuvia sukuelimestään

Sisällä

**** Vilde Bratland Erikstad selvittää norjalaisessa tutkivassa dokumenttisarjassa, miksi miehet lähettävät pyytämättä kikkelikuvia eli dickpicejä naisille.

Bratland Erikstadin tyyli on konstailematon, vakavuus on ohjelmasta kaukana. Hän on kuin norjalaisvastine Ina Mikkolalle. Mikkola toimitti Ina

Nuorista miehistä 6 prosenttia kertoo lähettäneensä naiselle kikkelikuvan pyytämättä. Saman tutkimuksen mukaan kuitenkin naisista 45 prosenttia sanoo saaneensa sellaisen toivomattaan.

Se mikä nykyisin hoituu mobiilisti, tehtiin ennen konkreettisesti. Monet vanhemmat naiset ovat nähneet itsensäpaljastajia tai saaneet kikkelikuvan postitse. Voin nimetä kotikaupungistani useita paikkoja, joissa näki 1970- ja 1980-luvulla itsensäpaljastajan lähes varmasti. Se tuntui inhottavalta.

Evoluutiopsykologi Leif Kennair sanoo, että niillä miehillä, jotka lähettävät kuvia sukuelimestään pyytämättä saattaa olla taipumusta itsensäpaljastamiseen.

Bratland Erikstad ei saanut ketään pyytämättä tuntemattomille kuvia elimestään lähettänyttä heteromiestä ohjelmaan kertomaan, miksi hän tekee niin.

Sisällä-sarjasta nähdään kolmannella tuotantokaudella maanantai-iltaisin neljä jaksoa.

Toisessa osassa viikon kuluttua pohditaan väkivaltaa, mikä saa pieksemään kadulla tuntemattomia.

Yle Teema & Fem maanantai 29.4. klo 22.45