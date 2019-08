Valokuvaaja Meeri Koutaniemi pyörähtelee tanssilattialla Tanssii tähtien kanssa -kilpailun tulevalla kaudella

Kuusamolaislähtöinen valokuvaaja, journalisti ja dokumentaristi Meeri Koutaniemi on mukana syyskuun lopussa alkavalla kahdennellatoista Tanssii tähtien kanssa -kaudella.

Koutaniemi saa tanssiparikseen jo useammalla tanssikilpailun kaudella mukana olleen Matti Puron.

Koutaniemi ja Puro ovat löytäneet välittömästi yhteisen aaltopituuden, ja Puron mukaan "Meerin jalka nousee ja heittäytymiskykyä löytyy".

– Meeristä huokuva ennakkoluulottomuus on todella inspiroivaa, Puro sanoo.

Tanssi on Koutaniemelle intohimo, jonka saloihin hän pääsee ohjelman ansiosta nyt hyppäämään vihdoinkin täysillä, kerrotaan ohjelman tiedotteessa.

Koutaniemen kansainvälinen kuvaajaura on vienyt mahdollisuuden säännölliseen treenaamiseen, mutta tanssi on kulkenut hänen matkassaan aina. Se on Koutaniemelle myös terapiamuoto.

– Nyt luvassa on iso henkinen ja fyysinen matka. Tanssi on vienyt kehoni ja mieleni aina toiseen todellisuuteen, Koutaniemi kertoo.

Vahvuutenaan kisassa Koutaniemi pitää leikkisää luonnettaan.

Tanssii tähtien kanssa -kausi alkaa esittelyjaksolla 22.9. Ohjelman tuomareina ovat aiempien vuosien tapaan Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen.