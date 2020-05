Vaikeisiin teemoihin tarttuva tanskalaisdraama koukuttaa: pakko katsoa, vaikka se on raskasta

Kun tomu laskeutuu

**** Alku on tehokas ja shokeeraava. On kiireinen ilta ruokaravintolassa, jonka pöydissä istuu monenlaisia asiakkaita. Yhtäkkiä sinne hyökkää terroristeja, jotka avaavat tulen ihmisiä kohti.

Sarjassa seurataan kahdeksaa ihmistä päiviä ennen tulevaa iskua. On ikääntyvä oikeusministeri, joka ei malta luopua vallastaan. On kunnianhimoinen ravintolanomistaja, yksinoloa pelkäävä pikkutyttö, kiltti ja vastuuntuntoinen maahanmuuttaja sekä lvi-asentaja, jonka pojalla on huumeongelma.

On järjestelmän hylkäämä asunnoton nuori nainen sekä yksinäinen, elämään pettynyt hoivakodin asukas.

Väkivallan uhka leijuu ilmassa

Kaikki ovat todella uskottavia ja tosia hahmoja. Tanskalaissarja on loistava, mutta varoitus: se on hyvin raskasta katsottavaa. Teemat ovat rankkoja ja vaikeita.

Sarjan ihmisillä on elämässään monenlaisia ongelmia. He eivät saa perheistään kaipaamaansa tukea ja turvaa, vaan ihmisten yhteys säröilee tavalla tai toisella.

Väkivallan ja epätoivon uhka leijuu ilmassa muutenkin – ja varsin konkreettisesti siinä, että katsojallekin on alussa näytetty, mitä tulee tapahtumaan.

Tarinat nivoutuvat oivallisesti yhteen. Yllättävän hyvin jännite pysyy yllä kahdeksankin eri tarinan seuraamisessa.

Yleisilme on hyvin tumma. Sarja kertoo myös sen, miten henkilöt reagoivat iskuun. Kaiken synkkyyden ja ahdistuksen keskelle luvataan tulevan jotain positiivistakin.

