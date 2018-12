Uutuussarja The Little Drummer Girl näyttää, kuulostaa ja tuntuu hyvältä – jännityskirjailija John le Carrén kissa ja hiiri -leikki imaisee mukaansa

The Little Drummer Girl

C More 13.12. alkaen

★★★★ Jos pitää vakoilutarinoista, John le Carré on yleensä laadun tae. Itsekin tiedustelupalvelussa työskennellyt kirjailija on kuvannut kirjoissaan etenkin kylmän sodan kissa ja hiiri -leikkejä.

Vuonna 1983 ilmestynyt The Little Drummer Girl, suomeksi Pieni rumpalityttö, poikkeaa teemasta. Se kertoo Israelin ja Palestiinan konfliktista.

Nyt nähtävä tv-sarja on kirjan toinen filmatisointi. Pommi surmaa israelilaisen diplomaatin 8-vuotiaan pojan, ja siitä alkaa jahti, jossa israelilainen vakooja Martin Kurtz yrittää pyydystää pommi-iskun takana olleen palestiinalaisen Khalilin.

Ensin kuitenkin pelataan näyttelijätär Charlien sielusta.

Khalilin pommin toimitti perille länsimainen nuori nainen. Siispä Kurtzkin tarvitsee nuoren naisen joukkueeseensa. Ensimmäisessä jaksossa vakoojatiimi virittää loukun, ja epäluuloinen, mutta utelias Charlie kiinnostuu syötistä.

BBC:n ja AMC:n kahdeksanosaisen sarjan pääosissa ovat Florence Pugh, Alexander Skarsgård ja Michael Shannon. Heistä yhdenkin karisma riittäisi kannattelemaan jaksoja.

Sarjan on ohjannut korealainen Park Chan-wook. Kaikki ruudulla näyttää, kuulostaa ja – voiko television ollessa kyseessä sanoa – tuntuu hyvältä.

The Little Drummer Girl saa plussaa myös mitasta. Kahdeksan jaksoa on juuri sopiva ahmittavaksi joulunpyhinä, kun haluaa nähdä, miten mestarit kutovat valheiden verkkoja.