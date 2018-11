Uuteen Club Teatriaan mahtuu jopa 4000 vierasta – uusi tila houkutteli jo jäähyväiskeikkansa soittaneen Satellite Storiesinkin palaamaan lavalle

Limingantullissa entisen Starkin rakennuksen takapihalla on keskiviikkoaamuna parkissa niin paljon autoja, ettei sekaan tahdo mahtua.

Takaovella odottelee promoottori Marco Järvenpää suojaliivissä ja kypärä päässä. Sisällä rakennuksessa on paras katsella sekä jalkoihinsa että ympärilleen. Tiloissa häärää iso määrä eri alojen ammattilaisia. Kaikkiaan heitä on ollut tilaa tekemässä 30–40, laskee Järvenpää.

Tästäkö pitäisi sukeutua uusi Club Teatria perjantai-iltaan mennessä?

– Hyvällä mallilla tämä kyllä on, myhäilee Järvenpää.

Esiintymissali vaikuttaa massiiviselta. Tilaa on runsaat 2 500 neliötä ja korkeutta noin kymmenen metriä.

– Korkeus on äärimmäisen tärkeä bändien show’ta varten, jotta saa rekvisiittaa lavalle. Lisäksi lavan saa korkealle, jotta yleisö näkee sinne, kertovat Järvenpää ja tuottaja Jani Suopanki.

Yleisöä uuteen rockklubiin mahtuu jopa 4 000 henkeä.

Pitkä hakuprosessi kannatti

Uusien tilojen löytäminen Oulusta Club Teatrialle oli pitkä prosessi, muistelee Järvenpää. Miehet katselivat montaa paikkaa ja vaihtoehtoa, mutta aina joku niissä vastusti, usein korkeus tai sijainti.

– Jälkikäteen ajateltuna oli hyvä, että haku kesti. Tämä tila on äärimmäisen toimiva, Järvenpää kertoo.

Parkkipaikalla rakennuksen edessä on tilaa noin 200 autolle. Takapiha on varattu henkilökunnalle ja roudaukselle. Isojen nosto-ovien kautta kaluston voi viedä lavalle ramppien kautta suoraa ulkoa.

Jos ei omalla autolla halua keikalle lähteä, Teatria on yhteistyössä Amarillon kanssa järjestänyt ilmaisen bussikuljetuksen klubin ja ravintolan välille.

Kokeneina järjestäjinä Järvenpää ja Suopanki tietävät, että tapahtumissa on äärimmäisen tärkeää, ettei narikkaan, baaritiskille ja vessaan tarvitse jonottaa pitkään.

Heti pääovesta tultaessa päänarikkaan mahtuu 2 500 takkia, ja isossa tapahtumassa otetaan käyttöön myös 1 500 takin pikkunarikka.

Anniskelupisteitä pääbaaritiskissä on kymmenen. Lisäksi tilassa on kolme liikuteltavaa moduulia, joissa on kussakin kaksi pistettä.

– Nuo liikuteltavat moduulit ovat aika hienoja. Ne mahdollistavat tilan käytön monella tavalla. Niistä saa myös ovet kiinni, jolloin ne toimivat tilanjakajina, selittää Jani Suopanki.

Lisäksi tiloja voidaan rajata kangaslinjoilla.

– Voimme tehdä jokaiselle bändille ja yleisölle sopivan kokoisen tilan. Bändin on ikävä soittaa puolityhjälle salille. Tilaa jakamalla saadaan klubimaisuutta, miehet kertovat.

Lemmykin saanut oman takahuoneen

Esiintymislava on sijoitettu pääovelta katsottuna vasempaan peränurkkaan. Leveyttä sillä on 12 metriä, syvyyttä kahdeksan metriä ja korkeutta 160 senttiä. Sivutiloineen se on 230 neliön kokoinen.

Päätiskin takana lavaa vastapäätä ovat henkilökunnan sosiaalitilat ja sen vieressä inva-wc. Toileteissa tilaa riittää. Naistenhuoneessa on yhteensä 22 pönttöä ja monta lavuaaria käsienpesua varten.

Takahuonetiloissa on keittiö ja ruokailutila sekä neljä erillistä huonetta. Jokainen huone on omistettu jollekin edesmenneelle suuruudelle, jonka kuva koristaa seinää.

Omat huoneensa ovat saaneet Metallican Cliff Burton, Slayerin Jeff Hanneman, Ronnie James Dio sekä Motörheadin Lemmy Kilmister.

Rakennuksessa työt jatkuvat, kunnes perjantai-iltana päästetään bassot jytisemään ja testataan, miten tila toimii.

– Liput liikkuvat hyvin. Kyllä viikonloppuna useampi tuhat ihmistä tänne saadaan, uskoo Järvenpää.

Lauantai-illan virallisissa avajaisissa esiintyvät Sunrise Avenue sekä yllätysnimenä jo lokakuussa jäähyväiskeikkansa soittanut oululainen Satellite Stories.

– Kerta kiellon päälle. Me halusimme bändin tänne ja bändi halusi soittaa vielä täällä. Jos jäähyväiskeikalle ei päässyt, niin täällä on tilaa, Järvenpää vinkkaa.

Isommat tilat, isommat esiintyjänimet

Entiseen Oulun Club Teatriaan mahtui yleisöä 2 500 henkeä, nykyinen vetää jopa 4 000 vierasta. Promoottori Marco Järvenpään mukaan tilausta tämän kokoiselle konserttipaikalle on.

– Tietysti uskomme siihen kuin vuoreen. Ja samaa kertoo sekin, kuinka erilaiset alalla toimivat tapahtumajärjestäjät ja agentit ovat olleet meihin yhteydessä viimeisten viikkojen aikana.

Järvenpään mukaan niin isot ulkomaalaiset yhtyeet kuin kotimaan kärkikin saavat tuvan täyteen heittämällä. Onhan Oulussa myyty jäähallikin loppuun.

– Esimerkiksi Nightwish, Haloo Helsinki tai Antti Tuisku siihen pystyvät muutamia mainitakseni. Pyrimme tuomaan tänne isoja ja kokeneita ulkomaalaisia ja kotimaisia artisteja, mutta myös tuoreita nousevia kykyjä. Verkot ovat vesillä koko ajan.

Suomen suurimman tapahtumajärjestäjän Live Nation Finlandin pääpromoottori Zachris Sundell kertoo uuden Club Teatrian olevan tervetullut lisä Oulun tapahtumapaikkatarjontaan.

– Ehdottomasti se lisää vetovoimaa pohjoiseen päin. Tuon kokoinen keikkapaikka vaikuttaa siten, että Ouluun voi tulla enemmän ulkomaalaisia bändejä ja laadukkaita esiintyjiä.

Myös Sundell uskoo Suomen kärkinimistä esimerkiksi Antti Tuiskun vetävän 4 000 hengen keikkapaikan vaivatta täyteen.

Konserttien lisäksi Teatrialla järjestetään muun muassa messuja ja kokouksia.

– Menemme samalla konseptilla kuin aikaisemminkin Oulussa, monenlaisia tapahtumia järjestetään, Järvenpää kertoo.

Katso kuvia Club Teatriasta viimeistelytöiden aikaan.