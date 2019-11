Uuden aluevaltauksen tekevä Esko Eerikäinen: Jännitän kaikkia esiintymisiä – apuna oikea jalka

Jos Esko Eerikäinen saisi ottaa autiolle saarelle mukaan vain yhden artistin musiikkia, hänen seuranaan olisi Justin Timberlake.

Perusteluna on Timberlaken monipuolisuus. Häneltä löytyy kappaleita iloon, suruun ja biletykseen.

Toinen vaihtoehto olisi poikabändi Backstreet Boys.

Timberlake tuli kuuluisaksi 'N Sync -yhtyeen jäsenenä, ensimmäisen sooloalbuminsa Justified hän julkaisi 2002. Backstreet Boys on perustettu vuonna 1993.

Lisäksi Eerikäinen ottaisi mukaan aurinkorasvaa.

Musiikki on tärkeässä osassa myös Hitlist-ohjelmassa, joka on Eerikäisen ensimmäinen tv-juonto. Televisioesiintyminen on muuten tuttua, mutta juontaminen on uusi aluevaltaus.

Skandinavian Hunksin tanssijanakin tunnetuksi tullut Eerikäinen on ollut mukana muun muassa Olet mitä syöt - ja Julkkis Big Brother -ohjelmissa.

– Jos olen kilpailijana tai muuten osallistumassa ohjelmaan, minun pitää hoitaa vain oma osuuteni. Juontajana on vastuussa myös kokonaisuudesta.

Eerikäisen mielestä on tärkeää, että juontaja luo kilpailijoille helpon ja kivan olon.

– Kilpailijat tekevät ohjelman.

Shirly Karvinen on ohjelman toinen juontaja.

Oikealla jalalla huoneeseen

Brittiformaattiin perustuvassa musiikkitietokilpailussa kolme kahden hengen joukkuetta yrittää tunnistaa musiikkia mahdollisimman nopeasti. Hittikappaleet ja esittäjät on lisäksi tiedettävä pilkulleen oikein.

– Olen niin kilpailuhenkinen, että monesti sain pidätellä itseäni paljastamasta vastausta, jos tiesin sen. Toisaalta harmitti, jos en tiennyt jotain itsestäänselvää, Eerikäinen sanoo.

Televisiossa esiintyminen poikkeaa Eerikäisen paljon tekemästä työstä radiojuontajana. Häntä voi kuulla vaikkapa Radio Novan Sunnuntaibrunssilla.

– Radio on henkilökohtaisempi.

Radiossa ja Hitlistissä on kuitenkin yksi yhteinen tekijä: musiikki.

– Musiikki vaikuttaa kaikkiin ja on koukuttavaa.

Toinenkin yhdistävä tekijä Eerikäisen erilaisilla työtehtävillä on. Hän astuu aina huoneeseen oikealla jalalla.

– Jännitän jokaista esiintymistä.

Jännityksen vuoksi Eerikäinen menee hetkeksi ennen lähetyksen tai nauhoituksen alkamista rauhalliseen paikkaan hengittelemään syvään.

Malminkartanon portaat ovat tuttu paikka

Vapaa-aikana Eerikäinen hoitaa kuntoaan ja viettää aikaa Victoria-tyttärensä kanssa.

Tytär on avioliitosta Martina Aitolehden kanssa.

Isä ja tytär puhuvat keskenään espanjaa. Se on Eerikäisen äidin peruja, äiti on kolumbialainen.

– Hitlistissä taidan sanoa jotain espanjaksi, kun kilpailukysymys koskee lattaribiisiä.

Kuntoiluun kuuluvat portaat. Eerikäinen käy säännöllisesti juoksemassa Helsingissä Malminkartanon portaissa tunnin verran kerrallaan.

– Viimeksi kun kävin, siellä oli parikymmentä muutakin juoksemassa.

Kuntoportaita on muuallakin. Yhdet kuuluisat portaat ovat Tampereen Pispalassa, mutta niitä Eerikäinen ei ole vielä testannut.

Säännöllinen kuntoilu on pitänyt Olet mitä syöt -ohjelmassa pudonneet kilot poissa.

Eerikäinen sanoo, että noin 23 kilon pudottamiseen runsas vuosi sitten meni kymmenisen kuukautta. Se oli riittävän pitkä aika elämäntapamuutoksen vakiinnuttamiseen.

– Samaa rytmiä olen pitänyt yllä siitä lähtien.

Hitlist, MTV3 perjantai 8.11. klo 20.00