Uransa päättäneen Cheekin tulot ylsivät yli 200 000 euroon – kohun keskellä taistellut Jari Sillanpää ansaitsi yli 280 000 euroa

Suomalaiset muusikot ja räppärit ansaitsivat muhkeita summia viime vuonna. Tulojen kärkipäässä olivat muun muassa uransa lopettanut Jare Tiihonen ja suosikkilaulaja Kaija Koo.

Räppäri Cheek, eli Jare Henrik Tiihonen päätti menestyksekkään uransa viime elokuussa järjestämällä Lahden Mäkimontussa jäähyväiskonsertin. Vuonna 2017 räppärin tulot ylsivät 206 286 euroon, joista ansiotuloja oli 135 466 euroa ja pääomatuloja 70 819 euroa. Mätkyjä Tiihoselle tuli 18 032 euroa.

Uransa aikana Cheek on julkaissut yhdeksän studioalbumia ja omaelämäkertakirjan JHT – Musta lammas vuonna 2016. Vuoteen 2017 mennessä Cheek on ollut Spotifyn kaikkien aikojen kuunnelluin suomalainen artisti. Cheek on myös palkittu uransa aikana 13 Emma-palkinnolla.

Tiihosen elämästä kertova elokuva Veljeni vartija sai ensi-iltansa vuonna 2018. Cheekiä ja hänen kaksoisveljeään elokuvassa esitti näyttelijä Antti Holma, joka on viime vuosina asunut muun muassa Lontoossa.

Holman tulot olivat viime vuonna 102 100 euroa. Näyttelijä maksoi myös veronsa täsmällisesti, sillä palautuksia tuli ainoastaan 38 euroa.

Myös suosikkiräppiduo JVG ansaitsi vuonna 2017 tuntuvasti. Laulaja Ville Petteri Galle sai ansiotuloja 119 860 euroa ja veronpalautuksia Galle saa 9616 euroa. Kollega Jare Joakim Brand puolestaan ansaitsi yhteensä 70 540 euroa, joista ansiotuloja oli 63 306 euroa ja pääomatuloja 7 234 euroa. Mätkyjä Brand sai 2 222 euroa.

Huippusuosioon lyhyessä ajassa poplaulaja Alma Miettisen eli Alman kansainvälinen tähteys näkyi Suomen tuloissa kiitettävästi. Miettinen sai ansiotuloja yhteensä 93 009 euroa. Pääomatuloja hänellä ei vuonna 2017 ollut. Mätkyjä Almalle koitui 1 454 euroa.

Alma julkaisi debyyttisinglensä "Karma" kesäkuussa 2016. Myöhemmät singlejulkaisut ovat saavuttaneet Suomen ohella myös listasijaa ulkomailla, muun muassa Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa. Alma on myös vieraillut lukuisten ulkomaisten artistien julkaisuilla ja saanut yhteensä seitsemän Emma-ehdokuutta, joista hän on voittanut kaksi. Alma voitti myös MTV Europe Music Awardsin Suomen kategorian vuonna 2017.

Määrittelemättömälle tauolle jäänyt suosikkipoppari Antti Tuisku puolestaan sai viime vuonna 128 844 euroa tuloja. Niistä 110 932 euroa oli ansiotuloja ja 17 911 euroa pääomatuloja.

Iskelmä- ja popmusiikista tunnetut suosikkiartistit Kaija Kokkola eli Kaija Koo ja Jari Sillanpää ansaitsivat viime vuonna tuntuvasti. Tänä vuonna huumekohun keskellä kärvistellyt Sillanpää ansaitsi viime vuonna 283 628 euroa, kun Kokkola ansaitsi 203 750 euroa.