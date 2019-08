Upporikkaalla Norjalla on ongelma: Miten syödä ja säästää valtava öljykakku?

Ulkolinja: Norjan öljymiljoonat

★★★★ Upporikkaalla Norjalla on positiivinen ongelma. Öljyllä rikastuneella valtiolla on rahaa kuin roskaa, mutta sitä pitäisi osata käyttää viisaasti.

Norjalla on maailman suurin valtion omistama rahasto, johon se on rahastoinut öljystä saamansa triljoonan dollarin varat.

Lähtökohdaksi raha-asioiden hoidossa on päätetty ottaa vastuullisuus ja se, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan vauraudesta. Kun tähtäin on kaukana tulevaisuudessa, on mietittävä tarkkaan, mihin kannattaa sijoittaa ja mihin ei.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg toteaa, että toisin kuin monilla muilla valtioilla, Norjan haasteena on olla olla käyttämättä rahoja, joita totisesti on – puolitoista miljoonaa kruunua jokaista norjalaista kohti.

Esiin nousee väistämättä myös kysymys siitä, mikä on fossiilisten polttoaineiden avulla vaurastuneen Norjan moraalinen vastuu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kun on rikastunut öljyllä ja haluaa profiloitua ilmastonmuutoksen hillitsijänä, olisi hyvä näyttää esimerkkiä ja ottaa roolia suunnannäyttäjänä.

Tästä syntyy ristiriita: miten norjalaiset sijoittajat pärjäävät markkinatalouden kourissa turbulentissa New Yorkin pörssissä, jossa etiikan ohi menee nopeus ja pikavoittojen tavoittelu?

Dokumentti kuvaa kiinnostavaa aihetta kiinnostavalla tavalla, ihmisten kautta. Yksi heistä on Norjan öljyrahaston analyytikkona New Yorkissa työskentelevä Vaishali Lara Kathuria.

