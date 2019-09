Uotinen johdattaa sinkut pöytään – sokkotreffeillä vaivaava jännitys välittyy kotikatsomoon

First Dates Suomi

★★★ Ei paha. Näin voisi luonnehtia Jorma Uotista hänen roolissaan uuden deittiohjelman rakkauden seremoniamestarina.

Tapahtumapaikka on illallisravintola, jonne ohjelmaan osallistuvat ja rakkautta etsivät sinkut saapuvat yksitellen.

Sokkotreffeillä käyminen voi varmasti olla kuumottavaa puuhaa, jo ihan ilman tilannetta intensiivisesti seuraavia tv-kameroita tai koko kansan tuntemia tv-julkkiksia taustalla pyörimässä. Tässä sellaiset elementit tulevat kaupan päälle.

First Dates Suomi -ohjelmaa on markkinoitu lämminhenkisenä ja aitona ohjelmana, jossa ihan tavalliset ihmiset lähtevät rohkeasti tutustumaan toiseen ihmiseen. Osallistujat vaikuttavatkin juuri sellaisilta, tavallisilta.

Rentoutuminen ei ole helppoa

Aitouden kannalta Uotinen on ihan riittävä määrä julkkiksia. Esimerkiksi Britannian First Dates -ohjelmassa treffeille saapuvista pareista toinen osapuoli on aina tv-katsojien tuntema julkisuuden henkilö.

Ehkä Suomen julkkiksia ei ole saatu sankoin joukoin mukaan tai sitten heitä ei ole riittävästi.

Vaikka Uotisen tehtävänä on saada sokkotreffiläiset rentoutumaan, ei hän kuitenkaan pysty muuttamaan mustaa valkoiseksi, eikä rentoutuminen ole helppoa, jos olo on rento kuin rautakangella.

Katsojakin näkee heti, että nyt tuota jännittää tai että nyt tuo kommentti ei tainnut saada pöydän toisella puolella aikaan positiivista vaikutelmaa. Toisaalta katsojallekin asti välittyy se, että tilanteet ovat aitoja ja että välillä pareilla on ihan hauskaa.

Ohjelmassa sinkuille on valittu suurin piirtein heidän toiveidensa mukainen seuralainen. Ei se silti onnistu sormia napsauttamalla, löytää sitä taianomaista yhteyttä, joka on kummallekin selvää heti alusta alkaen.

Siinä jää Jorma Uotisenkin rooli lopulta vähän ohueksi.

MTV3 torstai 19.9. klo 20.00.