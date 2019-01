Tyylikkäitä kuvia karmeilta vuosilta – yksi päähenkilöistä on vastarintaliikkeessä toimiva Olga

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Paratiisi

★★★ Olga (Julia Vysotskaja) on venäläinen emigrantti ja vastarintanainen. Jules (Philippe Dusquesne) on natseja myötäilevä ranskalainen virkamies, Helmut (Peter Kurth) tuhoamisleirin SS-upseeri. Kolmikosta voisi irrota polttelevaa maailmansodan muistelmaa, mutta konkariohjaaja Andrei Kontshalovski puhkoo mustavalkokuvien pinnan vain hetkittäin. Tyylikkäiltä ne kyllä näyttävät. Ensiesitys. (Venäjä/Saksa 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 30.1. klo 22.00

Blood Father

★★★ Mel Gibson on Hollywoodin konkaritähdistä äärimmäisin. Hän onnistuu puskemaan uskonnollista kiihkoa ja vanhatestamentillista tuomion tuntua jopa toimintajännäreihin. Isänrakkaus muuttuu sovitusuhreiksi myös Jean-Francois Richet’n ohjaamassa elokuvassa, jossa entinen linnakundi käy auttamaan huumekonnien vainoamaa tytärtään (Erin Moriarty). Nuoruuden silmänpilkkeet ovat Gibsonilla enää muisto vain. (Ranska/USA 2016)

Sub keskiviikko 30.1. klo 21.00

Dallas Buyers Club

★★★★ Matthew McConaughey laihdutti rankasti tosipohjaiseen päärooliin, mutta se on sivuseikka. Oleellista on homokammoisen rodeomiehen – ja Amerikan – herääminen aids-epidemiaan. Siinä onnistutaan hienosti. Sikäläiseen tapaan maailmanparannus ja bisnes kuuluvat yhteen, kun Ron Woodrow perustaa klubin kaltaisilleen luvattomien lääkkeiden käyttäjille. Jared Leto on tärkeässä osassa transvestiitti Rayonina. (USA 2013)

Nelonen keskiviikko 30.1. klo 22.00