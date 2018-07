Tyttöystävä tekee aamulla oudon kysymyksen – Matka mielen pimeyteen meni ohjaajalta harhailuksi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Ja saapuu oikea yö

** Jyri Kähönen ei tehnyt ihan tavallista Suomi-elokuvaa. Jarkko Niemen ja Jemina Sillanpään nuoripari vaikuttaa kyllä ensi hätään keskiverrolta, mutta tasainen arki nytkähtää alta, kun jälkimmäinen kysäisee aamusella ohimennen: ”Auttaisiks sä tappamaan mun isän?”. Ei ihme, että murot menevät väärään kurkkuun. Matka mielen pimeyteen meni kuitenkin esikoisohjaajalla harhailuksi. Uhanalaista isää esittää Martti Suosalo. (Suomi 2011)

Sub sunnuntai 29.7. klo 21.00

Haywire

*** Steven Soderberghin toimintajännäri on lajissaan sikäli tyypillinen tapaus, että iskuja jaetaan ja otetaan vastaan, aseet paukkuvat ja autolla kaahataan. Omaa on ärhäkän fyysinen ote, joka tuo tällit melkein katsojankin iholle. Erikoistehosteita ei ole tarvis, kun vainottua palkkamurhaajaa esittää Gina Carano, entinen potkunyrkkeilijä ja vapaaottelija. Varsinaista näyttelijäntaitoa on sen verran, että tässä lajissa pärjää. (USA 2006)

Hero sunnuntai 29.7. klo 21.00

Amerikan presidentti

*** Tällä hetkellä Yhdysvaltain presidentti-instituutio ei ehkä varsinaisesti vie aatoksia romanttiseen komediaan, mutta 1990-luvun alussa semmoinen oli hetken mahdollista. Rob Reinerin elokuvassa uskotaan, että omaa sydäntä pitää kuunnella, vaikka kannatusluvut heilahtaisivatkin. Vanhanaikaisen vilpitön ajatus tuo mieleen Frank Capran klassikkokomediat. Michael Douglas on leskipresidentti, Annette Bening lobbari. (USA 1995)

TV5 sunnuntai 29.7. klo 21.00