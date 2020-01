Tv-sarja: Iloiset tanskalaiset ruokamatkalla Suomessa – Sarja alkaa Ruotsista

Veljekset Price ruokamatkalla Pohjoismaissa

★★★ Leppoisat tanskalaiset ruoan ystävät, veljekset James ja Adam Price, suuntaavat ensimmäiselle pohjoismaiselle ruokaodysseialleen. Kahdessa ensimmäisessä jaksossa he liikkuvat Ruotsissa ja valmistavat muun muassa lihapullia, hirvipataa ja korvapuusteja. Tuttuja juttuja suomalaisille!

Vaikkei ohjelma ruuan osalta tarjoa meille niin paljon uutta, tämä on samalla matkailuohjelma. Nähdään Vimmerby, Tukholman Vanhaa kaupunkia ja saaristoa sekä Carl Larssonin tila Taalainmaalta.

Seuraavissa Norjan jaksoissa tehdään sitten vähän eksoottisempaa: turskaa, lammasta ja valasmakkaraa. Ja mikäs on kokatessa, kun peräkärrystä löytyy toimiva pikku keittiö.

Päätösjaksoissa Suomessa

Hauskaa ohjelmassa on se, että siinä näkyvät herrojen toisetkin ammatit. Pikkuveli on myös käsikirjoittaja. Ensimmäisen jakson teema on Astrid Lindgren, ja kuvakerronnassa onkin paljon tuttua muun muassa Eemeli-sarjasta. Isoveli on toiselta ammatiltaan säveltäjä!

Erityisellä mielenkiinnolla kannattaa odottaa kahta päätösjaksoa, jolloin ollaan Suomessa: Helsingissä, Porvoossa, Ilomantsissa ja Lapissa. Veljekset vierailevat muun muassa Mannerheimin metsästysmökillä. He valmistavat muun muassa hernekeittoa, pannukakkua, vorschmackia, mämmiä, kermaista lohikeittoa, runebergintorttuja, lihapiirakoita, karjalanpiirakoita, poronkäristystä ja paistettuja muikkuja.

Yle Teema & Fem torstai 2.1.2020 klo 18.30