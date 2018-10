Tv-sarja: Erätaidot vaativat harjoittelua, mutta Äijä-koira ei neuvoja kaipaa

Eränkävijät

★★★ Eränkävijöistä välittyy toimelias rauha. Puolen tunnin jaksossa tehdään monenlaista ja käydään eri puolilla Suomea, silti tunnelma on kiireetön.

Hätäilemätöntä on jopa Aki Huhtasen ja Emilia Laitisen sekä Äijä-koiran kalastaessa. Minun kokemukseni mukaan vapojen kanssa sähelletään ajoittain rankasti. Ehkä olen kalastanut amatööriporukoissa?

Kolmas tuotantokausi Eränkävijöitä alkaa, kun Manu Soininmäki ja Timo Kämäräinen etsivät Kilpisjärven kivisestä erämaasta harvinaista perhosta pohjansiilikästä.

Ohjelmasarjaan saadaan mukaan myös uutta verta. Rovaniemeläinen ylilääkäri Riitta Ahmasalo liikkuu puolisonsa Tomi Ahmasalon kanssa Inarijärvellä. Toisessa osassa he ovat Saamenmerellä häämatkalla.

Riikka Aaltonen valmistautuu metsästyskauteen harjoittelemalla. Hän asettaa tavoitteekseen yhden sorsan. Jouhtisvuoren ampumaradalla Konnevedellä häntä opastaa Pertti Laine.

Eränkävijät tutustuttaa metsästämättömiä ja kalastamattomia ihmisiä eränkäynnin taitoihin. On kiinnostavaa seurata, miten Riikka Aaltonen harjoittelee ampumista ja Antti ja Sanna Kokko kouluttavat koiriaan hakemaan lintuja.

Ihan vähäinen ei ole harrastajien joukkokaan. Riistakeskuksen mukaan noin 300 000 suomalaista lunastaa vuosittain metsästyskortin. Vapaa-ajan kalastajia on noin 1,6 miljoonaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuosittainen saalis on lähes 30 miljoonaa kiloa.

Sarjan tuotantotiimi on kuvannut elokuusta lähtien kansainvälistä versiota Eränkävijöistä nimellä Love of the Wild – From the Alps to the Arctic.

Sarjaa kuvataan nimensä mukaisesti Alpeilta arktiselle alueelle. Mukaan pääsee maisemia viidessä eri Euroopan maasta. Yle on kertonut, että kansainvälisessä levityksessä sarja on vuonna 2020.

TV1 sunnuntai 14.10. klo 18.15.