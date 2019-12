Tv-poiminta: Muistisairaus ei aina näy päälle päin – Neitamo huomasi, että laskutehtävät alkoivat mennä pieleen

muistihäiriöihin on monia syitä, muitakin kuin muistisairauksia

- esim. nestehukka, masennus, verensokeri.....

muistisairauksia on monia - alzheimer ei ole ainoa, vaikkakin yleisin!

perinnöllisenä se voi puhjeta jo neljäkymppisenä.

jokaisella on oma oireyhdistelmänsä ja jokaisella oireella oma etenemistahtinsa.

esim. vastustamaton makeanhimo ja rahantajun menettäminen ovat oireita.

parantavaa lääkettä ei ole - hidastuslääkkeitä on ja ne toimivat.

älkää kieltäkö oireiden olemassaoloa - itsellänne tai omaisillanne.

elämä on paljon helpompaa, kun ymmärtää miksi jokin ei suju.

vanhuudenhöperyyttä EI ole olemassa - unohtelevaisuuteen ym. on aina joku syy!

todellisuuden kieltäminen on diagnoosin puuttumisen suurin syy.